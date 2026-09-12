Société

Béni Mellal: une ancienne vidéo d’agression présentée à tort comme liée à la campagne électorale

La vidéo diffusée samedi sur les réseaux sociaux, présentée comme montrant l’agression d’un jeune homme par des militants en campagne électorale à Béni Mellal, date en réalité de septembre 2021.

Présentée sur les réseaux sociaux comme une agression commise à Béni Mellal par des militants en pleine campagne électorale, une séquence vidéo datant en réalité de septembre 2021 a refait surface ce samedi. La préfecture de police rétablit les faits et met en garde contre une tentative visant à tromper l’opinion publique.

Par La Rédaction
Le 12/09/2026 à 16h34

La préfecture de police de Béni Mellal a réagi à la diffusion, ce samedi 12 septembre au matin sur les réseaux sociaux, d’une séquence vidéo montrant des actes de violence sur la voie publique. Celle-ci était accompagnée de commentaires affirmant qu’un jeune homme avait été agressé par des individus participant à une campagne électorale dans la ville.

Les investigations menées par les services de sécurité ont toutefois établi qu’aucune plainte, dénonciation ni aucun signalement téléphonique n’avaient été enregistrés en lien avec ces faits.

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L’expertise technique menée par les services spécialisés a par ailleurs permis d’établir que la vidéo est ancienne et qu’elle avait déjà été relayée par plusieurs médias en septembre 2021. Sa remise en circulation, cinq ans plus tard, procède ainsi d’une démarche trompeuse visant à induire l’opinion publique en erreur en la présentant hors de son contexte temporel.

La préfecture de police de Béni Mellal indique enfin rester mobilisée pour vérifier tout contenu susceptible de porter atteinte au sentiment de sécurité des citoyens et apporter, le cas échéant, les clarifications nécessaires.

Par La Rédaction
Le 12/09/2026 à 16h34
#Beni Mellal#Fake News#réseaux sociaux#Campagne électorale#services de sécurité

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