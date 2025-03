Béni Mellal: l’ex-député impliqué dans le décès d’une jeune femme écope de 8 mois de prison ferme

Mercredi 5 mars, l’affaire impliquant le décès d’une influenceuse lors d’une soirée dans la villa d’un ancien parlementaire a abouti à une condamnation d’un an de prison ferme. Cette affaire, mêlant argent, sexe et drogue, a suscité une vive émotion, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 7 mars.

L’indulgence de la peine infligée à l’ancien député suscite l’étonnement. Malgré l’impact médiatique et la gravité des accusations, il ne purgera que huit mois et pourrait bénéficier d’une libération anticipée dans un délai de deux semaines, ayant été acquitté de certaines charges et bénéficiant de circonstances atténuantes.

Étrangement, les jugements concernant les coaccusés ont disparu du portail électronique des tribunaux, contrairement aux informations relatives aux verdicts prononcés dans d’autres affaires.

Pour rappel, en juillet 2024, le procureur général du Roi avait engagé des poursuites contre l’ancien parlementaire et les autres suspects pour «traite d’êtres humains aggravée par l’exploitation sexuelle ayant entraîné la mort, attentat à la pudeur avec violence, possession de substances illicites et non-assistance à personne en danger».

Les personnes mises en cause avaient ensuite été présentées au juge d’instruction, qui avait confirmé les accusations avant leur comparution devant la chambre criminelle de première instance en octobre 2024. Le procès s’est déroulé sur douze audiences avant que la cour ne rende son verdict le 5 mars.

Cette affaire, dès sa révélation, avait suscité un vif émoi, relaie Assabah. En juillet 2024, une jeune femme a été invitée à une fête d’anniversaire et retrouvée morte dans la villa d’un ancien parlementaire. Sa mère, inquiète de son absence, avait découvert sa fille inconsciente, malgré les affirmations rassurantes de deux jeunes femmes présentes. Dès la révélation de l’affaire, une vive émotion a éclaté, renforcée par les accusations de la mère de la victime qui avait publié des vidéos accusatoires.