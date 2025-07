Benguérir: sous une chaleur accablante, les piscines publiques restent fermées

Benguérir est actuellement frappée par une vague de chaleur extrême, se classant en tête des localités les plus chaudes du pays, selon la Direction générale de la météorologie. Ce pic de chaleur, qui touche durement la province de Rehamna, intensifie la souffrance des habitants. La situation est d’autant plus difficile que la ville manque cruellement d’infrastructures de loisirs et d’espaces pour se rafraîchir.

Les témoignages recueillis par Le360 expriment le mécontentement des habitants face à la fermeture prolongée des piscines municipales, qui représentent pourtant l’unique échappatoire pour les enfants et les jeunes en période de canicule.

Pourtant, la ville dispose de deux piscines: Al Majd et Moulay El Hassan. «Un troisième projet de piscine est également en cours, mais les travaux sont à l’arrêt depuis un certain temps, sans qu’aucune explication officielle n’ait été donnée», lance un habitant en colère.

Faute d’alternatives, de nombreux jeunes de la ville se tournent vers les oueds avoisinants, notamment l’Oued Oum Er-Rbia, malgré les dangers encourus. Chaque été, cette situation met en lumière des interrogations pressantes sur l’accès aux infrastructures de loisirs et la protection face aux risques naturels.

Les habitants appellent à la réouverture immédiate des piscines et à l’accélération des travaux du projet suspendu, afin d’assurer des conditions supportables aux riverains, face à des températures de plus en plus extrêmes chaque année.