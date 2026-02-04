Société

Belgique: des Marocains impliqués dans un trafic international d’or, lié aux trafiquants d’armes

Revue de presseLes autorités compétentes belges poursuivent leurs enquêtes pour démêler l’écheveau d’un vaste réseau international de trafic d’or et de bijoux précieux, démantelé entre la France et la ville belge de Liège. Des Marocains seraient impliqués dans ce vaste réseau, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

Les services sécuritaires belges effectuent depuis quelques jours des ratissages au quartier de Bressoux dans la ville de Liège, à la recherche de Marocains qui seraient impliqués dans des affaires de vol d’or et de bijoux, liées au trafic d’armes à feu.

La descente de la police belge dans ce quartier, marqué par la présence historique de populations d’origine marocaine, intervient à la suite du démantèlement d’un réseau criminel international, spécialisé dans le trafic de métaux précieux et du blanchiment d’argent.

Ce réseau criminel international, qui agissait sur l’axe de la France et de la zone belge de Liège, aurait effectué des opérations de vol de métaux précieux et de détournement de fonds d’une valeur de plusieurs millions d’euros, relaie Assabah de ce jeudi 5 février.

D’après les premiers éléments de l’enquête menée par les autorités compétentes belges, indique le quotidien, «le réseau criminel démantelé serait composé de plusieurs membres de diverses nationalités». Son mode opératoire, expliquent les mêmes sources, serait extrêmement professionnel, en multipliant les manœuvres pour introduire les objets précieux volés dans le circuit commercial ordinaire sans laisser de trace.

Dans ce cadre, des bijouteries liégeoises seraient impliquées dans ce vaste réseau de trafic d’or, précisent les mêmes sources. D’ailleurs, la descente effectuée par la police belge dans ces bijouteries soupçonnées de recel a permis la saisie d’un gigantesque butin composé de montres de luxe, des bijoux, des lingots d’or et des sommes d’argent en euros, en plus de luxueuses voitures qui auraient utilisées par les criminels dans leurs opérations de vol.

Le gigantesque butin serait d’une valeur de plusieurs millions d’euros, indiquent les mêmes sources, ce qui suppose la connexion des membres de ce vaste réseau avec d’autres bandes criminelles en Belgique et à l’étranger. Selon les premiers résultats de l’enquête, révèlent les mêmes sources, des indices montrant des liens entre les membres de ce réseau criminel et des trafiquants d’armes à feu ont été découverts.

