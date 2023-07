Baccalauréat 2023: en prison, 633 détenus ont décroché leur diplôme

Le siège de la Direction générale à l’administration des prisons et de la réinsertion (DGPAR).

Ce taux de réussite est supérieur au taux national pour les candidats libres, qui n’a pas dépassé 43,02%, indique un communiqué de la Direction générale à l’administration des prisons et de la réinsertion (DGPAR). De plus, il s’agit d’une augmentation significative de 6,21% par rapport à l’année précédente, marquant ainsi un record inédit parmi toutes les sessions de baccalauréat des années précédentes en termes de nombre de lauréats.

Parmi ces réussites remarquables,175 détenus ont obtenu des distinctions allant de «assez bien» à «très bien», soit 27,64% du total des détenus ayant réussi l’examen.

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion a salué les efforts sérieux déployés par les candidats détenus lors de cet engagement éducatif national. Elle a également salué les efforts des cadres de la Délégation générale, à la fois aux niveaux central et régional, ainsi que tous les intervenants du ministère de tutelle qui ont supervisé et accompagné ces examens à toutes leurs étapes.

Ces résultats remarquables sont le reflet du potentiel des détenus et de leur volonté de se réintégrer dans la société. Ils soulignent également l’importance des programmes d’éducation et de réhabilitation dans les établissements pénitentiaires, qui visent à offrir aux détenus les outils nécessaires pour réussir leur réinsertion après leur libération.