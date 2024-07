Au sud-est, les incendies et la sécheresse menacent les oasis

Quelques jours après l’éclatement de plusieurs incendies à l’oasis Toudghi à Tinghir et celle de Draa à Zagora, des habitants et des activistes exhortent les autorités à intervenir pour protéger les oasis de palmier, désormais menacés en ce début de la saison estivale.. DR

Quelques jours après l’éclatement de plusieurs incendies à l’oasis Toudghi à Tinghir et celle de Draa à Zagora, des habitants et des activistes exhortent les autorités à intervenir pour protéger les oasis de palmier, désormais menacés en ce début de la saison estivale.

Dans une pétition électronique signée par des dizaines de citoyens et d’activistes, un appel est adressé à tous ceux qui sont préoccupés par le sort des oasis de façon précise et les questions environnementales de façon générale, souligne le quotidien Al Akhbar dans son édition du 9 juillet.

Les signataires appellent ainsi les autorités à intervenir pour protéger les oasis des incendies devenus récurrents ces dernières années, tout en mettant en place un plan anticipatif pour prémunir ces risques.

Dans la même pétition, les signataires appellent également les responsables à organiser des campagnes de sensibilisation, en partenariat avec la société civile, pour mieux protéger les oasis de la région du sud-est du Royaume des incendies éventuels.

Selon la même source, «la sécheresse, la désertification et les autorisations accordées aux grands domaines agricoles menacent les oasis».

Le journal indique que plusieurs oasis de palmiers ont récemment subi des incendies, dont les conséquences sont lourdes pour la biodiversité unique de ces oasis et les nombreuses espèces qui en dépendent. Plusieurs pertes sont à ce jour comptabilisées.

Alors que les catastrophes naturelles liées au climat deviennent plus fréquentes et intenses, l’UNESCO relevait en 2016 que les oasis abritent 20% de la population mondiale et représentent un refuge de biodiversité dans les zones rurales.