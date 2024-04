Après le deuil, Rym Fikri renoue avec les réseaux sociaux

Après s’être mise en retrait pendant plusieurs semaines, à la suite du meurtre de son époux, la chanteuse Rym Fikri a rompu son deuil pour réapparaître sur les réseaux sociaux. Et quoi de plus opportun que le mois sacré de Ramadan pour le faire.

Dans son édition du vendredi 5 avril, Assabah nous apprend que Rym Fikri a récemment publié des stories sur le réseau social Instagram. Dans celles-ci, ajoute le quotidien, l’artiste s’émerveille de l’ambiance de la mosquée Hassan II à Casablanca à l’heure de la prière des Tarawih. Comme le fait aussi remarquer le journal, cette publication intervient quelque temps après que l’artiste a supprimé ses photos du réseau social, remplaçant sa photo de profil par celle d’un sablier, ce qui a suscité moult interrogations chez ses fans.

Assabah rapporte également que Rym Fikri devrait très bientôt retrouver ses fans à l’occasion d’un projet audiovisuel qui sera diffusé sur MBC5 et où elle incarne un personnage nommé Nour. Dans de précédentes sorties, la chanteuse avait confié son vif souhait de voir ce personnage plébiscité par les téléspectateurs.

Pour rappel, en février dernier, Rym Fikri a été fortement ébranlée par l’enlèvement et le meurtre de son mari. Les investigations ont par la suite révélé qu’il avait été séquestré et torturé, avant d’être tué, par des individus en lien avec un réseau de trafic de drogue. Après une enquête minutieuse menée par la Brigade de la police judiciaire, six individus ont été arrêtés et déférés devant la justice.

L’accusé principal serait d’ailleurs un criminel notoire recherché par la police française pour des affaires de violence et de trafic de drogue, et un crime ressemblant de près à celui du meurtre du mari de l’artiste.

Comme le rappelle également Assabah, pendant toute cette période, Rym Fikri a préféré se faire discrète, notamment sur les réseaux. Aujourd’hui, elle revient petit à petit sur le devant de la scène.