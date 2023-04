Après la sécheresse, une invasion acridienne sème la terreur dans la province de Settat

Les autorités locales de la province de Settat et les services compétents au niveau du Centre national de lutte antiacridienne étaient, lundi et mardi derniers, en état d’alerte à cause d’une attaque d’acridiens en grand nombre dans la région d’Oulad Fares.

En effet, ces insectes ravageurs, qui ont investi la zone en fin de semaine dernière, ont sérieusement endommagé les feuilles des arbres fruitiers et d’importantes superficies d’autres cultures et de pâturages dans la région. L’apparition de ces criquets qui rasent tout sur leur passage a semé la terreur parmi les agriculteurs de la région et sa population, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 27 avril.

Ces agriculteurs, font savoir les mêmes sources, craignaient la perte de ce qui reste de cette campagne agricole déjà hypothéquée par la sécheresse. Ils craignaient également la propagation du phénomène aux autres régions, notamment celle des virus qui s’attaquent aux organismes végétaux.

Alertés, indiquent les mêmes sources, «les services compétents se sont rendus sur les lieux, mardi, en vue de s’enquérir de la situation, d’estimer les dégâts engendrés et de prendre les mesures urgentes et appropriées afin d’éviter la propagation de ces insectes ravageurs aux autres régions».

Dans ce sillage, une source de cette commission dépêchée sur les lieux a déclaré au quotidien que «le phénomène de ces criquets, qui reste saisonnier et passager, serait dû aux fortes chaleurs qui règnent dans la région».

Un phénomène qui, ajoute enfin le quotidien, a été relayé sur les réseaux sociaux par les agriculteurs qui ont posté des photos et vidéos montrant ces insectes ravageurs envahissant les cultures et les pâturages de la région. Et de mettre en garde contre les risques de propagation aux autres régions.