Alpinisme. Après le toit du monde, El Mehdi Amezzane à la conquête du mont Vinson, le plus haut sommet de l’Antarctique

Grimpeur aguerri et véritable passionné d’altitude, El Mehdi Amezzane s’apprête à écrire un nouveau chapitre de sa légende alpine. Le 3 décembre prochain, il prendra la direction du continent blanc pour tenter l’ascension du mont Vinson, point culminant de l’Antarctique (4.892 mètres), dans une expédition placée sous le signe de «La Patrie, le Roi et la Jeunesse». À ses côtés, son fidèle compagnon de cordée Adil Taibi, partagera cette aventure extrême, entre démesure et dépassement de soi.

À 37 ans, El Mehdi Amezzane appartient au cercle très restreint des alpinistes marocains à avoir vaincu les plus hauts sommets de la planète. Son parcours force l’admiration: l’Everest (Népal-Chine, 8.849 m), l’Elbrouz (Russie, 5.642 m), l’Aconcagua (Argentine, 6.962 m) et le Kilimandjaro (Tanzanie, 5.895 m). Surnommé «l’ambassadeur des montagnes», il a également gravi plus d’une trentaine de fois le mont Toubkal, sommet emblématique du Maroc (4.167 m), comme pour ancrer à jamais sa passion dans la roche du territoire national.

Cadre à la Banque Populaire, Amezzane mêle dans sa démarche une discipline exemplaire, un patriotisme assumé et une humilité rare. Comme lors de ses précédentes expéditions, il emportera dans son sac à dos un ballon de football, symbole de fierté nationale et clin d’œil à la CAN 2025 et au Mondial 2030 que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Un défi aux confins de l’extrême

Le mont Vinson n’offre aucun répit. Situé à proximité du pôle Sud, il impose à ceux qui s’y aventurent des conditions dantesques: des températures pouvant descendre sous les –40°C, des vents dépassant parfois les 100 km/h, et un isolement total. «Chaque geste se fait dans un environnement polaire hostile, où le moindre faux pas peut être fatal», confie Amezzane, avant de préciser que cette expédition est entièrement dédiée à la jeunesse marocaine.

Lire aussi : Russie: le Marocain Youssef Tazi gravit à 13 ans le toit de l’Europe

«Ce projet dépasse la performance sportive. C’est un message d’espérance et de fierté: nous voulons prouver que les Marocains peuvent atteindre les plus hauts sommets du monde, au sens propre comme au figuré», souligne-t-il.

Depuis plus d’un an, les deux alpinistes s’entraînent avec une rigueur quasi militaire dans le Haut Atlas, alternant les séances d’endurance, de résistance et de préparation mentale. Objectif: habituer leur corps à l’altitude, à l’hypoxie et à la solitude glaciale qui règne dans les déserts polaires.

Une aventure spirituelle et collective

Pour El Mehdi Amezzane, chaque expédition dépasse la simple conquête sportive: elle devient un cheminement intérieur. «Le mont Vinson n’est pas seulement une montagne, c’est une frontière entre la peur et la foi. Là-bas, il n’y a plus de bruit, plus de public, seulement la vérité de ce que tu es», confie-t-il.

Lire aussi : La dernière "marche" de la montée de l'Everest racontée par Ghislaine Aakar

Conscients que cette aventure porte un message collectif, Amezzane et Taibi ont lancé une campagne nationale de solidarité à travers la plateforme de financement participatif kiwicollecte.ma, invitant les Marocains à contribuer à cette ascension symbolique.

Plus qu’un exploit, leur ambition est claire: élever haut le drapeau du Maroc sur le toit du monde, et inspirer toute une génération à poursuivre, elle aussi, son propre sommet.