Alerte météo. Vague de chaleur intense avec averses orageuses de jeudi à dimanche, jusqu’à 47°C dans certaines villes

Vague de chaleur intense avec averses orageuses de jeudi à dimanche, jusqu’à 47°C dans certaines villes.

Ainsi, des températures maximales oscillant entre 44 et 47°C sont prévues de jeudi à dimanche dans les provinces de Tata, Taroudant, Assa-Zag, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Aousserd, a précisé la même source.

Des températures comprises entre 40 et 44°C seront enregistrées, durant la même période, dans les provinces de Fquih Ben Salah, Beni Mellal, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Settat, Chichaoua, Marrakech, Youssoufia, Azilal, Al Haouz, Tan-Tan, Guelmim et Laâyoune, a poursuivi la DGM.

De même, la vague de chaleur s’étendra de vendredi à dimanche aux provinces d’Essaouira, Safi, Sidi Bennour, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Ait Baha, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Sidi Ifni et Tarfaya, où les températures atteindront également les 40 à 44°C.

Par ailleurs, des averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sous orages sont attendues jeudi de 13h à 23h, avec des cumuls pluviométriques variant entre 20 et 35 mm dans les provinces d’Azilal, Boulemane, Ouarzazate, Taroudant, Taourirt, Guercif, Taza, Khénifra, Al Haouz, Ifrane et Tinghir, et entre 15 et 20 mm à Tiznit, Midelt, Beni Mellal et Tata, a-t-on conclu.