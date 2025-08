Alerte Météo. Vague de chaleur et averses orageuses de mardi à vendredi dans plusieurs provinces

Des températures comprises entre 40 et 44°C sont prévues, mardi et mercredi, dans les provinces de Taza, El Kelaa des Sraghna, Ouezzane, Rehamna, Beni Mellal, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Khouribga, Settat, Chichaoua, Marrakech, Khémisset, Youssoufia, Taounate et Taroudant.

Des températures plus élevées, variant entre 44 et 47°C, seront enregistrées de mardi à vendredi dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Aousserd, ajoute la même source.

Des averses orageuses avec chutes de grêle et rafales de vent sous orages sont également attendues, mardi de 13h à 22h, dans les provinces de Tinghir, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Khénifra, Midelt, Ouarzazate, Taroudant, Khouribga, Al Haouz, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna et Azilal, avec des cumuls pluviométriques allant de 15 à 30 mm.