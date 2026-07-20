Société

Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud de lundi à jeudi dans plusieurs provinces

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de la ville de Salé, au nord de Rabat, le 25 juin 2020.

De jeunes baigneurs s'amusent sur une plage le long de la côte de Salé. . FADEL SENNA / AFP

Une vague de chaleur et un temps chaud sont attendus, de lundi à jeudi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/07/2026 à 11h26

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernera, de lundi à mercredi, les provinces d’Assa-Zag, Es-Semara, Tata et Zagora.

Durant la même période, des températures comprises entre 35 et 40°C seront attendues dans les provinces d’Essaouira, Driouch, Nador et Berkane. Le même phénomène est également prévu, de mardi à jeudi, avec des températures variant entre 40 et 44°C, dans les provinces de Sidi Kacem, Khouribga, Settat, El Kalaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Jerada, Taourirt, Khemisset, Youssoufia, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Khenifra, Boulemane, Guercif, Oujda-Angad, Taounate, Taza, Ouezzane, Taroudant et Tinghir.

Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 40 et 44°C, est prévu lundi dans les provinces de Taza, Taroudant, Tinghir, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, El Kalaa des Sraghna, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Beni Mellal, Boulemane et Guercif.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/07/2026 à 11h26
#Alerte météo#DGM#Vague de chaleur#temps chaud

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