Alerte météo. Vague de chaleur et temps chaud de lundi à jeudi dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 44 et 47°C concernera, de lundi à mercredi, les provinces d’Assa-Zag, Es-Semara, Tata et Zagora.
Durant la même période, des températures comprises entre 35 et 40°C seront attendues dans les provinces d’Essaouira, Driouch, Nador et Berkane. Le même phénomène est également prévu, de mardi à jeudi, avec des températures variant entre 40 et 44°C, dans les provinces de Sidi Kacem, Khouribga, Settat, El Kalaa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Jerada, Taourirt, Khemisset, Youssoufia, Beni Mellal, Fquih Ben Salah, Khenifra, Boulemane, Guercif, Oujda-Angad, Taounate, Taza, Ouezzane, Taroudant et Tinghir.
Par ailleurs, un temps chaud, avec des températures oscillant entre 40 et 44°C, est prévu lundi dans les provinces de Taza, Taroudant, Tinghir, Khouribga, Fquih Ben Salah, Settat, El Kalaa des Sraghna, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Beni Mellal, Boulemane et Guercif.