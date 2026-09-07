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Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de lundi à mercredi dans plusieurs provinces

Un panneau de signalisation sous un ciel lumineux et un soleil éclatant.. AFP or licensors

Une vague de chaleur et des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendues, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/09/2026 à 12h14

Ainsi, une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 46 °C est prévue de lundi à mercredi dans les provinces de Tata, Es-Semara, Assa-Zag, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42 °C, est attendu, lundi et mardi, dans les provinces de Chtouka-Ait Baha, Guelmim, Laâyoune, Taroudant, Tan-Tan, Tiznit, Sidi Ifni et Tarfaya.

Par ailleurs, des températures entre 38 et 42 °C devraient être enregistrées lundi dans les provinces de Marrakech, Sidi Slimane, Kénitra, Khouribga, Settat, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Taounate, Sidi Kacem, Khénifra, Larache, Ouezzane, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Khémisset, Meknès, Fès et Moulay Yacoub.

En outre, des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages (25 à 35 mm) toucheraient, lundi de 14H00 à 23H00, les provinces de Midelt, Khénifra, Ifrane, Fquih Ben Salah, Ouarzazate, Taroudant, Figuig, Settat, Azilal, Khouribga, Béni Mellal, Tinghir, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Al Haouz, Chichaoua et Boulemane, ajoute la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/09/2026 à 12h14
#Météo#averses orageuses#Maroc

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