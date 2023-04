Aïd Al-Fitr: la visibilité du croissant lunaire à l’œil nu impossible ce jeudi, selon 25 astronomes issus de 13 pays

Le Centre international d’astronomie, basé à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, a été réactif face au débat sur la visibilité du croissant lunaire de Aïd Al-Fitr le jeudi 20 avril prochain. Dans une déclaration commune de 25 astronomes issus de 13 pays, dont le Maroc, publiée sur le site dudit Centre, ces derniers ont expliqué de manière précise et argumentée la raison pour laquelle le croissant lunaire ne sera pas visible à l’œil nu ce jeudi.

Les astronomes ont indiqué que la présence de la lune dans le ciel ne garantit en rien sa visibilité à l’œil nu. L’âge et la durée de sa présence dans le ciel ne sont pas non plus des indicateurs fiables pour prédire sa visibilité. En revanche, la position de la lune par rapport au soleil, calculée en degrés, est le facteur le plus crucial pour déterminer sa visibilité. Ainsi, le croissant lunaire ne peut être observé que si sa position par rapport au soleil est supérieure à 6 degrés.

Cette déclaration commune rappelle que les critères établis par les savants musulmans et les astronomes pour observer le croissant lunaire ont été améliorés au fil des années, pour atteindre un niveau de précision optimal. Ces critères sont rigoureux et précis, et ont été consolidés par les observations modernes afin d’offrir une prévision fiable.

«Tous les critères, anciens et modernes, montrent que l’observation du croissant lunaire le jeudi 20 avril 2023 est impossible à l’œil nu dans le monde arabe», concluent les astronomes signataires de cette déclaration.

Selon la même source, cette prévision n’est pas l’opinion d’une personne ou d’une entité, mais elle est le résultat d’un consensus parmi des spécialistes ayant mené des recherches et publié des articles dans des revues scientifiques de renom. Parmi les personnes citées figurent les présidents de comités scientifiques de l’Union astronomique internationale, ainsi que des directeurs d’observatoires.