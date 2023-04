Le roi Mohammed VI préside la 5ème causerie religieuse du mois de ramadan

Cette causerie sera animée par le mufti de Tanzanie, Aboubakr Zoubeir Mbwana, sous le thème «La symbolique d’Imarat Al Mouminine et sa présence dans la pensée religieuse des oulémas de l’Afrique de l’Est: la Tanzanie comme exemple», en s’inspirant du verset coranique «Ô les croyants! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le commandement» (Sourate An-nisa).

Cette causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à partir de 17h00.