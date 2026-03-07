Agadir: les commerçants alertent sur la dégradation du marché de Tikiouine

Selon Taoufik El Asri, commerçant sur place, le marché accumule les problèmes depuis des années sans qu’aucune solution durable n’ait été apportée. «La situation se dégrade de jour en jour. Aujourd’hui, le marché est dans un état catastrophique», déplore-t-il.

Les commerçants doivent composer avec des conditions particulièrement difficiles pour exercer leur activité. À la moindre pluie, certaines allées se transforment en véritables bourbiers. Le marché souffre également d’un manque d’électricité, d’hygiène et d’infrastructures de base, notamment de sanitaires et d’un dallage adéquat. Certaines zones, en particulier l’aile réservée aux bouchers, sont même menacées d’effondrement, exposant les commerçants à des risques considérables.

«Tous les commerçants s’acquittent de leurs loyers et de leurs taxes. Pourtant, les responsabilités ne sont pas assumées. Commerçants et clients se retrouvent dans une situation lamentable, entre boue, poussière et insalubrité», déplore El Asri. Il appelle les autorités locales à lancer un programme complet de réhabilitation afin de rendre ce marché digne de ses usagers et de la ville d’Agadir, qui accueille chaque année de nombreux touristes marocains et étrangers.

De son côté, Alamou El Maâchi, vendeur de literie, rappelle que des promesses de modernisation avaient été formulées lors de la dernière campagne électorale. Elles se sont toutefois rapidement dissipées. «La situation actuelle entraîne d’importantes pertes financières pour les commerçants et décourage les citoyens de fréquenter le marché», explique-t-il.

Selon lui, la dégradation des bâtiments, l’accumulation de déchets et les mauvaises odeurs constituent également un risque sanitaire et environnemental. Une situation qui pèse lourdement sur l’activité commerciale.