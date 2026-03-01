Agadir: grand succès pour l’initiative «Poisson à prix abordable» pendant le Ramadan

L’initiative « Poisson à prix abordable » connaît un succès retentissant dans la ville d’Agadir depuis le début du mois sacré de Ramadan, attirant une foule nombreuse venue profiter de la diversité des produits halieutiques proposés à des tarifs très compétitifs.

Cette opération annuelle vise avant tout à démocratiser l’accès aux produits de la mer, dont la consommation explose durant cette période, en les rendant accessibles à tous. «Les prix affichés, particulièrement étudiés pour préserver le pouvoir d’achat des ménages, oscillent entre 17 et 70 dirhams le kilogramme selon l’espèce» déclare Mohamed Tahir Baâdi, armateur à Agadir.

Les consommateurs peuvent ainsi retrouver sur les étals des points de vente dédiés une large variété de poissons, allant du petit pageot au merlan, en passant par le sar, la bogue ou encore des produits plus prisés comme le calamar, les crevettes grises et roses, ainsi que des filets de rascasse blanche.

Lire aussi : Voici les prix du poisson en ce début de Ramadan à Agadir

Face à cet engouement massif, les armateurs de la région ont intensifié leurs efforts de logistique pour assurer un approvisionnement constant et répondre à la demande croissante, tout en garantissant une qualité supérieure et une sécurité sanitaire rigoureuse des produits mis en vente.

De leur côté, les citoyens n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction face à cette mesure solidaire qui joue un rôle régulateur essentiel sur le marché local.

Beaucoup soulignent l’importance sociale et économique de cette action, au point de réclamer sa pérennisation au-delà du mois de Ramadan. Ils mettent en avant l’évolution des habitudes alimentaires des Marocains, de plus en plus conscients des bienfaits nutritionnels du poisson, et souhaitent que cette accessibilité tarifaire devienne la norme tout au long de l’année pour favoriser une alimentation saine pour tous.