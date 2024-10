Agadir: le refuge pour animaux errants sera livré dans quatre mois

Avec une capacité d’accueil d’environ 1.000 chiens et 200 chats sur une superficie de 3.941 m², le futur refuge pour animaux errants d’Agadir sera livré dans quatre mois. C’est ce qu’affirme le vice-président du conseil communal d’Agadir, Hossein Boudrar, dans une déclaration pour Le360.

«Ce refuge n’a pas vocation à héberger les animaux errants de manière permanente. Il sera plutôt un centre temporaire où des soins, notamment des opérations de stérilisation et de vaccination, seront administrés. Pour cela, des camions seront mis à disposition pour faciliter la capture des chiens et des chats dans les rues, bien que cette tâche soit complexe et exige des solutions innovantes et des techniciens bien formés», fait-il savoir.

Le financement du projet est réparti entre plusieurs contributeurs. Outre le soutien important du ministère de l’Intérieur, à hauteur de 10 millions de dirhams (MDH), le projet bénéficie de la participation des communes environnantes d’Agadir, Dcheira, Inezgane, Aït Melloul, entre autres, ainsi que du conseil régional de Souss-Massa et du ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime.