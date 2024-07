Agadir: la saison estival bat son plein

La ville d’Agadir connait cet été une importante affluence de vacanciers venus de diverses régions du Royaume, mais également de touristes étrangers. D’après les témoignages recueillis par Le360, les visiteurs de la ville apprécient notamment son climat doux, ses plages propres qui offrent une bonne qualité de baignade, ses rues, ses paysages.

Il s’agit notamment des estivants venus des villes non côtières et connues pour leur forte chaleur, telles que Fès et Marrakech. Certains d’entre eux ont du mal à trouver des mots pour exprimer leur satisfaction et même leur émerveillement, comme Ahmed, vacancier venu de la ville ocre qui s’exprime dans notre micro-trottoir.

Un touriste belge nous a déclaré qu’il est très satisfait de son séjour à Agadir. Il apprécie notamment sa plage et ses restaurants.