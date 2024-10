Agadir: la qualité de l’eau inquiète les habitants

Usine de dessalement d'eau de mer de Chtouka Aït Baha, desservant Agadir et sa région en eau courante.. Abengoa

Après des coupures régulières ayant duré quelques jours, les habitants de certains quartiers d’Agadir ont été surpris de la qualité de l’eau des robinets, après le retour à la normale de l’approvisionnement en cette ressource, vitale.

Un certain nombre d’entre eux font état d’un changement intriguant de son goût, ce qui leur cause quelques inquiétudes.

Selon Al Akhbar de ce mercredi 30 octobre, les habitants de plusieurs quartiers concernés par cette situation relaient le fait que l’eau du robinet, au retour de l’approvisionnement normal dans les habitations, n’a plus le même goût qu’avant, certains ne parvenant même plus à la boire.

Le quotidien indique aussi qu’un bon nombre de ces personnes ont continué à acheter de l’eau embouteillée, même si le débit de leur(s) robinet(s) est presque redevenu normal.

Al Akhbar rappelle aussi que cette situation a lieu, dans certains quartiers et zones limitrophes d’Agadir, dans le contexte d’une distribution d’eau courante caractérisée par d’importantes perturbations, celle de coupures régulières qui auront duré huit jours, sur un créneau horaire compris entre 21 heures et 6 heures du matin.

Selon des interlocuteurs avertis, interrogés par le quotidien, ce sont des travaux d’entretien dans la station de dessalement de l’eau de mer dans la région de Chtouka, qui approvisionne depuis quelques temps Agadir et ses alentours, qui sont à l’origine de la situation qui prévaut.

Plusieurs gouverneurs de la région de Souss-Massa avaient d’ailleurs été prévenus de ces travaux, de même que de l’arrêt temporaire de cet approvisionnement en eau courante de la Société régionale multiservices (SRM), structure ayant repris la gestion de la distribution d’eau courante depuis la mi-octobre 2024.

Cette communication, qui avait été effectuée par la SRM, avait enjoint Saaïd Amzazi, wali de la région de Sous-Massa, à tenir une réunion avec plusieurs parties prenantes dans la gestion de cette question, afin de traverser au mieux cette période de travaux, et de trouver des alternatives pour continuer à alimenter les habitants de la région, et ses agriculteurs, en eau.

Alors que désormais, cette période de turbulences relève du passé, et que, écrit Al Akhbar, «la joie devait regagner les foyers avec le retour d’un. approvisionnement [en eau courante] à la normale, voilà que beaucoup se plaignent de ne plus retrouver la même qualité à l’eau de leur(s) robinet(s)», celle-ci n’ayant, réitère le quotidien, «ni le même goût, ni la même odeur».

Al Akhbar relaie donc le fait que les habitants de la région, en proie à un certain désarroi à cause de cette situation, attendent donc que des explications, et surtout des assurances, leur soient communiquées sur ce sujet.