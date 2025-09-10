Société

Agadir: des pirates détournent un bateau de pêche côtière

Un chalutier.. DR

Revue de presseDétourné du port d’Agadir, un bateau de pêche côtière a fini l’aventure en difficulté au large de l’île espagnole Lanzarote, dans les Canaries. Cinq membres de l’équipage ont été sauvés par l’intervention espagnole. Les détails de cette attaque de piraterie maritime, dans cette revue de presse, tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 10/09/2025 à 19h01

La disparition mystérieuse, mardi, d’un bateau de pêche côtière, spécialisé dans la capture de la sardine, au port d’Agadir, a remis sur le devant de la scène des histoires de la piraterie maritime.

De même, écrit le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 11 septembre, «la question de la sécurité des ports a été fortement soulevée suite à cette attaque de piraterie qui serait bien orchestrée».

Selon le quotidien, «cet acte de piraterie a grandement ouvert la porte pour parler d’une nouvelle génération de pirates exploités et commandités par des réseaux de trafic d’êtres humains et de l’immigration clandestine».

À ce propos, les sources du quotidien précisent que «l’équipage du navire et son chef d’expédition maritime ont découvert à leur grande surprise, grâce au système VMS (Vessel Monitoring System, Système de Surveillance des Navires), que le bateau, qui s’apprêtait à reprendre ses activités après un arrêt professionnel, a quitté le port sans avis».

Immédiatement, le propriétaire du navire volé a déposé plainte, au moment où la marine royale et la gendarmerie maritime ont déclenché un état d’alerte afin de poursuivre le navire et l’encercler, avant d’atteindre les eaux internationales.

Mais, en vain.

Mercredi, indiquent les mêmes sources, le bateau détourné est arrivé à l’île espagnole Lanzarote, quand les autorités compétentes de Madrid ont fait savoir que l’équipage a demandé le secours, car le navire aurait échoué au large de Lanzarote dans les Canaries.

Et grâce à l’intervention des secours espagnols via notamment un hélicoptère, cinq membres de l’équipage, de nationalité marocaine, ont été sauvés, ont indiqué des autorités compétentes espagnoles, avant de remarquer des nappes de pétroles pour alerter les Canaries afin d’activer le Plan spécifique de contingence contre la pollution marine accidentelle des Canaries (PECMAR).

L’incident a semé la panique au sein des professionnels du secteur dans le port qui craignaient des scénarios dramatiques comme le cas du bateau qui avait été détourné par des pirates du port d’Agadir pour le conduire aux îles Canaries, en plus de l’exploitation des ports marocains à des fins criminelles, ce qui nuirait à leur image, et impacterait négativement les investissements dans le secteur, a souligné le quotidien.

Par La Rédaction
Le 10/09/2025 à 19h01
#Pêche maritime#pêcheurs#Agadir

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La région de Dakhla-Oued Eddahab choisie comme laboratoire de l’aquaculture durable du pays

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La saison du poulpe dope l’économie locale à Laâyoune

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un corps sans tête retrouvé dans un filet de pêche au large de Mdiq

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Scandale sanitaire à Tanger: poissons avariés et manquements hygiéniques dans les restaurants du port

Articles les plus lus

1
Conflit du Sahara: pour Staffan de Mistura, les deux protagonistes sont le Maroc et l’Algérie
2
Inaugurer, c’est bien, entretenir, c’est mieux
3
Algérie: la jeunesse fuit le pays en masse en opposant la harga à la hogra
4
Vente illégale de manuels: le business caché des écoles privées
5
N’en déplaise aux porte-voix du régime, la question «berbériste» est bien au cœur du non-dit algérien
6
Casablanca: le chantier du nœud autoroutier de Sidi Maârouf avance à grande vitesse
7
Tribune. L’Écho d’Oran est-il nul, malveillant ou les deux?
8
Sans famille
Revues de presse

Voir plus