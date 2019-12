© Copyright : DR

Siham Badda, styliste et propriétaire d'un magasin de prêt-à-porter à Marrakech est celle par laquelle le scandale de Hamza mon bb a été révélé au grand jour. Qui est cette femme?

Elle a été la première a porter plainte contre X dans le cadre de l'affaire hamza mon bb. Siham Badda, styliste et propriétaire d'un magasin de prêt-à-porter à Marrakech a été l'une des premières victimes de ce compte fictif, créé sur à la fois sur Snapchat et sur Instagram, et vraisemblablement administré par plusieurs personnes.

Ce réseau, Siham Badda, alias "Sultana" l'a démasqué en dénonçant des actes de chantage et de diffamation dont elle a été la victime. Cette styliste a également révélé l'implication de Aïcha Ayach, styliste marocaine qui vit aux Emirats Arabes Unis. Cette dernière aurait publié des extraits d'une de leur conversation commune sur les pages Hamza mon bb.

Mariée et mère de deux enfants, Siham Badda aurait été fortement impactée par ces publications, qui, selon elle, ont contribué à salir sa réputation. Hamza mon bb l'avait accusée d'être l'instigatrice d'un grand réseau de prostitution à Marrakech, et de faire du proxénétisme au profit de personnalités du Moyen-Orient.