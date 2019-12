© Copyright : DR

La chanteuse était censée être la guest-star de la célébration d’une galerie de renom à Sidi Maârouf, ce jeudi 26 décembre. Après moult tergiversations, elle n'est finalement pas venue. Où est donc passée Dounia Batma, pointée du doigt dans l’affaire Hamza mon bb?

Elle est nommément citée dans l’affaire Hamza mon bb, sa soeur Ibtissam se trouve entre les mains de la Brigade nationale de la police judiciaire, en garde à vue à Casablanca où elle a été transférée, après avoir été arrêtée à Marrakech dans la soirée du mercredi 25 décembre. Mais alors que Dounia Batma devait être l’invitée d’honneur de la célébration du troisième anniversaire d’une galerie de renom à Sidi Maârouf, le centre d'affaires excentré de Casablanca, la star ne s’y est tout bonnement pas présentée.

Le360 y a dépêché un envoyé, qui confirme l'information sur place: «Elle [Dounia Batma, Ndlr] est bien arrivée au Maroc en provenance du Bahreïn et n’a pas été appréhendée à la douane de l’aéroport Mohammed V. Quand les hôtes et les invités l’appelaient peu avant la cérémonie, elle répondait au téléphone, affirmant qu’elle allait arriver. Son retard, elle l’avait expliqué, au début, par des embouteillages sur la route. Puis, ensuite, par un malaise dont sa fille aurait été prise. Au bout du compte, elle ne répondait plus aux appels et elle ne s’est finalement pas présentée», explique-t-il, toujours entouré de cette assemblée.

Que s’est-il alors passé? A l’heure où nous mettons en ligne, il est encore difficile de vérifier si, oui ou non, Dounia a été arrêtée dans le cadre de ce grand scandale qu’est devenu l’affaire Hamza mon bb. Contactée par Le360, une autre soeur de la fratrie Batma, Imane, jure par tous les saints que sa soeur est libre comme l’air.

Hamza mon bb est le nom de deux comptes sur deux réseaux sociaux, l'un sur Instagram, l'autre sur Snapchat, qui "flinguent" les stars marocaines, avant de les avoir vraisemblablement rançonnées en menaçant de divulguer des épisodes de leur vie intime. Derrière ces deux comptes, se cacherait une armée de hackers, d'influenceurs et autres pseudo-journalistes, qui ont pour but de briser l'ascension d'étoiles plus ou moins montantes d'un show-business marocain à vocation orientalisante.

Pour finir, à titre de précision, la galerie dont Dounia Batma était supposée être la guest-star est connue pour être un temple de l'art de la joaillerie, et de caftans parant des femmes fortunées. Tout un monde.