L'une des principales mises en cause dans l'Affaire Hamza mon BB, Aïcha Ayach, qui se présente comme femme des médias et styliste, a été arrêtée aux Emirats arabes unis, apprend Le360 de source sûre.

Aïcha Ayach qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités marocaines et ce, pour son implication présumée dans l'affaire des comptes Hamza mon BB qu'elle est soupçonnée d'avoir administré un certain temps, a finalement été arrêtée, ce mardi 18 février à Dubai, apprend le360 de source sûre.

Le Maroc et les Emirats arabes unis sont en effet liés par une convention de coopération judiciaire, qui permet l'extradition des personnes accusées de crimes d'un pays vers l'autre.

Cette convention avait été signée en avril 2006.

Aïcha Ayach se présente comme étant styliste (ce qu’elle est, plus ou moins) et femme des médias (ce qui est beaucoup trop prétentieux), serait la principale animatrice des comptes «Hamza mon bb» sur Snapchat et Instagram, dont elle aurait d’ailleurs été l’administratrice, durant un long laps de temps, au cours duquel de nombreuses vidéos et photos ont révélé des épisodes intimes, ou privés, de célébrités essentiellement marocaines, causant une multitude de scandales et brisant bien des carrières et des vies.

A part ses sorties sur les réseaux sociaux, où, post après post, elle s'est affichée dans les places les plus huppées de Dubaï, on sait finalement très peu de choses sur Aicha Ayach.

Agée de 31 ans, elle est originaire du Souss, mais a vu le jour à Casablanca, où elle a grandi. Un cursus scolaire chaotique: elle n’est même pas arrivée à obtenir le baccalauréat, s'est rabattue sur le stylisme, et a jeté son dévolu sur les abayas, habit traditionnel porté essentiellement par les femmes des pays du Golfe.

Elle a même créé sa propre marque (Arabia by Aicha Ayach), tout comme l’avait fait, avant elle, sa soeur Habiba, alias Biba.

Aicha Ayach, pour tenter d'étoffer son CV très bancal, s’est inscrite dans une institution émiratie, payante, la «Focus Media Academy» où elle poursuivait toujours ses études.

Il n’en demeure pas moins, comme en témoignent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, que Aïcha Ayach est très liée au dénommé Hamza. Ce mystérieux individu, qui serait à l’origine de toute l’affaire, se trouve actuellement en cavale et son identité exacte n’est pas déterminée pour le moment.