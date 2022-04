© Copyright : DR

Kiosque360. Le procès du Dr Tazi reprend le 27 avril. Le juge va procéder à une confrontation entre les membres de la bande et leurs victimes. Ces dernières se comptent en dizaines, dont des hommes d’affaires, directeurs de sociétés et des artistes connus. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Après le refuser la demande de remise en liberté provisoir du Docteur Tazie le 14 avril, le procès de ce dernier est des autres co-accusés va reprendre le 27 avril prochain. Nous sommes toujours en phase d’enquête et le juge d’instruction procédera, pour la première fois, à une confrontation entre les membres du réseau et leurs victimes. Ainsi, selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia qui rapporte l’information dans son numéro du jeudi 21 avril, le juge d’instruction près la cour d’appel de Casablanca procédera d’abord à l’audition de toutes les personnes ayant déposé plainte contre le Dr Tazi et les autres co-accusés.

Le magistrat procédera ensuite à une confrontation entre les accusés et leurs victimes. Auparavant, révèle le journal, ces dernières, qu’il s’agisse des personnes dont les photos ont été diffusées sur les réseaux sociaux ou des donateurs abusés, ont déjà été entendues par le procureur du roi dans le cadre de l’enquête préliminaire. Parmi les donateurs escroqués, le Parquet a entendu, après avoir enregistré leurs plaintes, des dizaines d’hommes d’affaires, de directeurs d’entreprises et établissements publics et d’artistes connus ainsi que des personnes ordinaires qui font régulièrement des dons dans le cadre d’opérations de bienfaisance.

Entre autres personnes entendues par le Parquet, poursuit le quotidien, le directeur général d’une chaîne de grande distribution, un haut cadre de Bank Al-Maghrib, un traiteur très connu, en plus de la fille d’un responsable gouvernemental ainsi qu’un milliardaire ressortissant d’un pays du Golfe connu pour ses actions caritatives qui n’a pas été, lui non plus, épargné par les membres de ce réseau. Ces derniers, actuellement en détention préventive à la prison civile Oukacha de Casablanca, sont poursuivis pour des crimes de nature très grave, ce qui a poussé le ministère public à s’opposer catégoriquement à leur libération sous caution et leur poursuite en liberté provisoire.

En plus du Dr Tazi, propriétaire légal de la clinique en tant que principal accusé, il s’agit, rappelle le quotidien, de son épouse, du propre frère du chirurgien plasticien ainsi que de Z.B deuxième accusée qui a joué le rôle d’intermédiaire dans toutes ces arnaques.

Le célèbre chirurgien plasticien, son épouse, son frère ainsi que les autres membres impliqués dans cette affaire, ont été interpellés et déférés, samedi 2 avril 2022, par la BNPJ devant le parquet général près la cour d’appel de Casablanca, poursuit le quotidien. Ils sont poursuivis pour leur implication dans une grosse affaire d’escroquerie, de faux et usage de faux en lien avec des factures de soins médicaux.

L'enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du Parquet a révélé l'implication des mis en cause dans la constitution d'une bande criminelle visant à collecter des sommes d'argent auprès de bienfaiteurs sous couvert de s'acquitter des frais d'hospitalisation de patients démunis, soignés dans la clinique où exercent la majorité des suspects qui gonflaient frauduleusement les factures afin de soutirer d'importantes sommes d'argent.