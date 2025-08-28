Société

Affaire Aïn Aouda: les tests ADN confirment l’inceste entre le père et sa fille

Un test ADN.

Revue de presseDes tests ADN ont malheureusement confirmé un scandale incestueux inimaginable qui a secoué la ville d’Aïn Aouda, dans la banlieue de Rabat. Le père incestueux est bel et bien le géniteur d’au moins quatre enfants avec sa propre fille, qui a elle-même déclaré qu’il est le père de trois de ses six enfants. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath.

Par La Rédaction
Le 28/08/2025 à 20h15

À Aïn Aouda, près de Rabat, des tests ADN ont confirmé un scandale d’inceste. À la demande du parquet général, le laboratoire de l’état-major de la gendarmerie royale a effectué des tests ADN sur six enfants vivant au domicile d’un père et de sa fille. L’affaire avait été révélée il y a moins d’une semaine.

Selon le quotidien Al Ahdath, dans son édition du vendredi 29 août, les résultats de ces tests, auxquels ont été soumis les huit acteurs de ce scandale, ont confirmé que sur les six enfants concernés, quatre d’entre eux (trois filles et un garçon), sont bien les enfants directs de l’homme en question.

Le parquet a convoqué un autre homme soupçonné d’être le père des deux autres enfants afin qu’il subisse des tests ADN. L’affaire, révélée il y a quelques jours, a choqué les habitants d’Aïn Aouda.

Cette affaire a éclaté quand l’une des filles, née de cette relation incestueuse, a été confrontée à l’impossibilité d’établir des papiers d’état civil pour les besoins de son mariage. Elle a alors déposé plainte auprès du parquet général pour exiger la délivrance de ce sésame qui lui permettrait d’épouser un jeune homme venu demander sa main à ses parents. Elle n’a finalement eu d’autre choix que de dévoiler toute la vérité sur la relation contre-nature entre celui qui est à la fois son père et son grand-père et celle qui est à la fois sa mère et sa sœur.

Cet aveu explosif a entraîné une enquête de la gendarmerie, puis l’arrestation du père et sa fille dans le douar Oulad Taieb. Ils ont rapidement reconnu les faits. Toutefois, la fille a déclaré que seuls trois de ses enfants étaient issus de cette relation incestueuse, les trois autres étant nés d’une autre relation hors mariage.

