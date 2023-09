À Rabat, Aïd Al Mawlid célébré entre les visites familiales, les promenades… et la plage

La célébration de l’Aïd Al Mawlid Annabaoui, ce jeudi 28 septembre (correspondant au 12 Rabie Al Awal de l’Hégire), s’est déroulée à Rabat dans une ambiance empreinte de piété et de détente. Si la plupart des habitants ont réservé la matinée aux visites familiales, l’après-midi de cette journée a surtout été consacré aux promenades près des sites emblématiques de la ville, ou du côté de la plage de la capitale.

Sur l’avenue Mohammed V, l’une des principales artères de la cité (abritant notamment le siège du Parlement), de nombreux promeneurs déambulaient le long des allées, alors que d’autres Rbatis s’étaient attablés aux terrasses des cafés. Rencontrés non loin de la gare ferroviaire de Rabat-ville, deux jeunes n’ont pas manqué de s’exprimer sur la célébration de la fête commémorant la naissance du Prophète. «Nous avons rendu visite à des membres de la famille le matin, mais dans l’après-midi, nous avons consacré notre temps à des séances d’entraînement de football», a ainsi déclaré Noureddine, dans sa vingtaine.

Une fois arrivée à la plage de Rabat, près de la Kasbah des Oudayas, l’équipe dépêchée par Le360 s’est retrouvée devant un spectacle plus surprenant. Ce jeudi, le thermomètre affichait près de 27 degrés et la mer était calme et belle. De quoi inviter de nombreux baigneurs à profiter de cette journée de relâche pour s’abandonner aux plaisirs de leurs sports favoris, notamment la nage ou le surf. C’est le cas de cet homme qui, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, s’est rendu sur la plage de la capitale, comme en prolongation de la saison estivale, et qui disait toute sa satisfaction d’avoir partagé, en milieu de semaine, une belle journée de loisirs avec sa petite famille.