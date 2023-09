A partir de 2024, les guides de tourisme marocains pourront se former au chinois

Le Maroc espère atteindre le cap d’un million de touristes chinois dans les prochaines années, selon le vice-président de l’Université Mohammed V de Rabat, Ismaïl Kassou, qui a procédé à la signature de conventions avec le président de l’Université de Pékin, Ji Jinbao. Cette formation spécifique pour les guides de tourisme marocains est prévue en 2024.

La présence au Maroc de Yin Li, qui est également secrétaire du Comité central du PCC pour la municipalité de Pékin, illustre l’intérêt qu’accorde la Chine à l’approfondissement de sa coopération linguistique et culturelle avec le Royaume, a affirmé le responsable chinois, soulignant le caractère historique de cette relation.

À l’Institut Confucius d’apprentissage de la langue chinoise à Rabat, Yin Li a réitéré les condoléances de la Chine au Maroc suite au séisme qui a frappé les régions d’Al Haouz et de Souss-Massa. Il a ensuite estimé que «les langues rapprochent les nations et les peuples», invitant les ressortissants marocains à être «plus nombreux à parler la langue chinoise».

Ji Jinbao a de son côté mis l’accent sur le rôle que joue l’Institut Confucius installé à Rabat, Tanger, Casablanca et Agadir. Le président de l’Université de Pékin a en outre indiqué que la Chine «a pu former jusqu’ici un total de 11.000 étudiants marocains».

Notons que l’Université Mohammed V de Rabat a été la première du Maroc à accueillir l’Institut Confucius dans le cadre d’un partenariat avec son homologue de Pékin. Cet établissement, dirigé actuellement par Farid El Bacha, a pu former quelque 2.000 étudiants marocains à la langue chinoise.