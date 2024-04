90 kilos de cocaïne s’échouent sur une plage de Kénitra

Des sacs contenant 90 kilogrammes de cocaïne ont échoué dans la nuit de dimanche à lundi sur les plages de Sidi Mohamed Lahmer dans la province de Kenitra. Cette découverte a mis en état d’alerte maximum les unités des Forces armées royales (FAR) et de la gendarmerie dans cette zone, rapporte Assabah du jeudi 4 avril.

Une source indique qu’une unité des FAR a été alertée de la découverte des sacs rejetés par la mer et suspectés de contenir de la drogue en concomitance avec les tempêtes qui ont frappé cette région. Une équipe de la gendarmerie de Sidi Mohamed Lahmer s’est rendue sur les lieux et a saisi les sacs de cocaïne. Des instructions ont été données par le commandant régional et le commandant de la brigade de Souk El Arbaa du Gharb aux éléments de la brigade d’intervention pour rester sur place en prévision du rejet d’autres sacs par la mer.

La quantité saisie a été transférée à la brigade de la gendarmerie où elle a été pesée avant d’être transmise à l’ordonnateur de la direction provinciale de la douane de Kenitra. Des échantillons de la quantité saisie ont été transférés au laboratoire de recherche et d’analyse relevant du haut commandement de la gendarmerie royale. Après analyse, il s’est avéré qu’il s’agit d’une drogue dure à forte concentration connue d’être acheminée à partir du Cuba.

L’enquête préliminaire police judiciaire souligne que ces sacs ont été rejetés par la mer à cause de la force des vents qui ont frappé plusieurs régions et notamment le nord du Royaume.

L’unité des FAR, relaie Assabah, chargée de surveiller le littoral situé entre Moulay Bousselham et Sidi Taibi dans la province de Kenitra, demeure en état d’alerte en compagnie des unités de la gendarmerie en prévision de charriage d’autres quantités de cette drogue. Une source du journal indique que ces sacs pourraient provenir d’un navire qui aurait échoué en haute-mer et que la drogue est restée au fond de la mer jusqu’à ce qu’elle soit charriée vers les plages par la force de la tempête qui a frappé la région.