8 mars: les femmes sénégalaises et marocaines mises à l’honneur à Dakhla

Cette cérémonie a été marquée par la présence du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, et du consul général du Sénégal à Dakhla, Babou Sène, ainsi que de consuls accrédités à Dakhla et d’élus.

Dans une déclaration à la presse, Sène a indiqué que cette cérémonie a pour objectif de célébrer la femme marocaine, sénégalaise et subsaharienne en général, saluant, par la même occasion, les relations multiséculaires et exemplaires qu’entretiennent le Maroc et le Sénégal.

«Les Sénégalais sont très bien accueillis à Dakhla», s’est-il réjoui, notant que la communauté sénégalaise installée dans la perle du Sud, fait elle-même l’effort de s’intégrer afin de contribuer au développement économique et culturel de la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Pour sa part, la présidente de l’Amicale des femmes sénégalaises, Adama Dia, a fait part de sa joie d’organiser un tel évènement pour célébrer la femme marocaine et sénégalaise, saluant l’accueil et l’hospitalité exceptionnels des communautés subsahariennes par le Royaume.

«SM le Roi Mohammed VI a toujours accordé une attention particulière aux communautés subsahariennes résidant au Maroc», a-t-elle fait remarquer, notant que les Sénégalais se sont intégrés de manière fluide dans la société marocaine.

Lors de cette cérémonie, des hommages ont été rendus à des femmes, qui de par leurs actions, jouent un rôle de premier plan dans l’intégration de la communauté subsaharienne à Dakhla.

Il s’agit de Khadijatou Labaihi du Conseil communal, Atika Rbaa, vice-présidente du Conseil régional, Samira Baghdad, directrice de la piscine municipale de Dakhla, Ejjida Ellabig, l’ex-directrice de l’Académie régionale d’éducation et de formation, et de Maimouna Essayed, présidente de la Commission régionale des droits de l’homme.