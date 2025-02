7.000 bus électriques pour accueillir le Mondial 2030

Le Royaume du Maroc s’apprête à lancer les premiers appels d’offres relatifs à l’acquisition de 7.000 bus, dont la moitié sera électrique, en vue de l’accueil d’événements internationaux d’envergure, telle que la Coupe du monde de football en 2030.

C’est le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, qui l’a révélé hier, mardi 11 février, lors de l’ouverture du salon de la mobilité durable à Casablanca, relaie Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 13 février.

Le ministre a indiqué que «l’organisation du Mondial 2030 nécessit[ait] le renouvellement de la flotte de transport. Nous travaillons avec le ministère de l’Intérieur sur un énorme projet pour l’acquisition de 7.000 bus dont des véhicules électriques, surtout que les études ont montré que le coût du bus à moteur thermique était le même que celui du bus électrique».

En plus de l’échéance du Mondial 2030, ce projet va de pair avec l’orientation du Royaume en direction de l’économie verte.

Un choix, a poursuivi Ryad Mezzour, auquel a adhéré l’industrie nationale, notamment dans la fabrication des voitures, un secteur secondaire dans lequel le Royaume s’impose, en tant que leader mondial en matière de compétitivité.

Dans ce contexte, a ajouté Ryad Mezzour, le «Maroc s’apprête à fabriquer tous les composants des batteries électriques, en précisant qu’ils sera l’un des cinq pays au monde producteur de véhicules électriques en exploitant ses propres ressources minières, notamment le phosphate et le cobalt, qui sont les deux matières principales utilisées dans la fabrication des batteries électriques».

Un avantage qui permettra au Royaume de multiplier par trois ses exportations, a conclu le ministre.

Intervenant au cours de ce même forum, le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Younes Benakki, a indiqué que la «mobilité durable était devenue plus efficace, plus fluide, et moins polluante avec la réalisation de projets comme les tramways de Rabat-Salé et de Casablanca, ainsi que la Ligne à grande vitesse (LGV) Al Boraq. Un train qui a constitué un tournant majeur dans le transport national en offrant une alternative rapide, confortable et plus respectueuse de l’environnement en comparaison avec les moyens de transport classiques».

Il a appelé à développer la «mobilité active» en améliorant les infrastructures des piétons et des cyclistes et en promouvant le covoiturage, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Le même intervenant a également abordé l’élargissement du réseau du busway et le lancement du service des bus électriques, à Marrakech.

La mobilité durable, a conclu Younes Benakki, n’est pas uniquement une nécessité écologique, car elle permet aussi de renforcer l’intégration sociale et de stimuler la compétitivité économique.