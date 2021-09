© Copyright : le360

Les Marocains espèrent que le prochain gouvernement va tenir les promesses électorales des partis qui vont le composer. Des espoirs, mais aussi une mise en garde pour éviter le même sort que celui PJD après le dernier scrutin. Reportage à Casablanca.

Ce qu’attendent les Marocains du prochain gouvernement? D’abord que les partis qui vont le composer respectent les promesses contenues dans leurs programmes électoraux. «Le prochain gouvernement doit surtout éviter les erreurs commises par les gouvernements précédents. Dans le cas contraire, on débouchera sur une perte de confiance et on verra se renforcer les rangs des abstentionnistes», répond un jeune Casablancais.

Un autre habitant de la Métropole, nettement plus âgé, ne cache pas sa joie de voir plusieurs partis sortir gagnants du scrutin du 8 septembre dernier, le RNI en tête. «Je suis sûr qu’ils vont apporter de la joie. Les prémisses sont là. Je suis confiant», affirme notre interlocuteur, tout sourire.

Un autre habitant, interrogé par Le360 même l’espoir et la menace. «Ce qui est arrivé au PJD est une leçon pour tous les partis politiques. Dans l’absolu, tous les programmes électoraux sont bons, mais le problème reste de pouvoir les concrétiser», répond-il en rappelant que 2026, c’est pour bientôt…

Désigné par le souverain, vendredi dernier, pour former le prochain gouvernement, Aziz Akhannouch, président du RNI, a débuté les rencontres avec les chefs des partis, lundi 13 septembre. Il a ainsi rencontré les chefs de file du PAM, de l’Istiqlal, de l’USFP, du MP et de l’UC.