Nasser Bourita et son homologue burundais, Albert Shingiro, jeudi 25 février, à Rabat.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération au développement du Burundi, Albert Shingiro, a réaffirmé, ce jeudi à Rabat, "le soutien constant" de son pays à l'intégrité territoriale du Maroc en confirmant par ailleurs le maintien du consulat de son pays à Laayoune, ouvert le 28 février 2020.

Le Maroc a annoncé qu'il ouvrira, dans les prochaines semaines, une ambassade à Bujumbura, la capitale du Burundi. "Le Burundi appuie le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le conflit et réaffirme l'exclusivité de l'ONU pour parvenir à cette solution politique. Le plan d'autonomie reste une voie louable pour aboutir à une solution politique, juste, équitable et pragmatique", a déclaré le chef de la diplomatie burundaise, au terme d'un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita.

Albert Shingiro a salué à cette occasion le partenariat Sud-Sud entre le Maroc et l'Afrique, "une stratégie initiée et mise en oeuvre sous la conduite du roi Mohammed VI". Celle-ci repose sur quatre piliers fondamentaux, a-t-il dit, à savoir "l'économie, l'humanitaire, le sécuritaire et la diplomatie".

Pour sa part, le ministre marocain a salué la position du Burundi au sujet du Sahara marocain, remerciant "l'émissaire burundais pour sa concertation avec le Maroc sur ce sujet" au niveau des instances internationales.

"Albert Shingiro", a déclaré le chef de la diplomatie marocaine, "m'a remis un message adressé par le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, au roi Mohammed VI". Et d'ajouter que les deux parties ont décidé d'établir "un partenariat de coopération effective avec la signature d'une feuille de route incluant aujourd'hui trois accords prioritaires liés à la coopération sociale et aux domaines technique, de santé, du tourisme et des infrastructures".

Nasser Bourita a annoncé par ailleurs l'envoi, dès la semaine prochaine, d'une commission technique à Bujumbura pour les derniers préparatifs concernant l’ouverture, dans la capitale burundaise, d'une ambassade du Royaume du Maroc. Une autre commission marocaine ira pour sa part au Burundi vers la fin du mois de mars 2021 pour commencer à mettre en oeuvre la feuille de route liée au partenariat bilatéral.