Le politologue Mohamed Benhamou estime imminent le retour des ambassadeurs du Maroc à Berlin et de l’Allemagne à Rabat.

Les dernières positions de la nouvelle administration allemande sur le Sahara marocain et les relations bilatérales «ont ouvert la route» pour un retour imminent des ambassadeurs des deux pays à Rabat et Berlin, se dit-il, ce jeudi 23 décembre 2021, dans les milieux politiques à Rabat. Ce que confirme également le politologue, Mohamed Benhamou.

«Les deux derniers échanges de positions entre les deux gouvernements ne laissent aucun doute sur un retour imminent des ambassadeurs du Maroc à Berlin et de l’Allemagne à Rabat», a estimé le politologue marocain, Mohamed Benhamou dans un déclaration pour Le360.

Selon cet expert des relations stratégiques, «la page de la chancelière Angel Merkel», qui s’était démarquée par son hostilité à l’égard de l’intégrité territoriale du Maroc, a été définitivement tournée». Les choses, d’après Mohamed Benhamou, vont reprendre leur rythme normal d’autant que «la nouvelle équipe dirigeante allemande à Berlin a adopté une position positive envers la cause nationale en reconnaissant le plan d’autonomie marocain et en soutenant la récente résolution 2602 de l’ONU sur le règlement du conflit», créé artificiellement par le régime d’Alger.

«Je m’attends au retour des ambassadeurs respectifs dans les deux capitales, ainsi que la dynamisation des autres secteurs de coopération bilatérale», a souligné le politologue. Il faut signaler que le 6 mai 2021 le Royaume du Maroc avait décidé le rappel, pour consultations, de son ambassadeur à Berlin.

Il a justifié sa décision par le fait que la «République fédérale d’Allemagne a multiplié les actes hostiles et les actions attentatoires à l’égard des intérêts supérieurs du Maroc», selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères qui ajoutait que l’Allemagne «s’est démarquée par une attitude négative sur la question du Sahara marocain».

Le mercredi 22 décembre 2021, le Maroc a réagi à la nouvelle position de l’administration allemande en estimant que Rabat apprécie «les annonces positives et les positions constructives faites récemment par le nouveau gouvernement fédéral d'Allemagne». Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, «ces annonces permettent d’envisager une relance de la coopération bilatérale et le retour à la normale du travail des représentations diplomatiques».