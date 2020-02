Vidéo. Le CESE alerte sur les disparités territoriales entre les villes et le monde rural

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et la Banque mondiale (BM) viennent de publier des études sur "le développement régional et inégalités territoriales".

Il s'agit de contributions croisées: d'un côté, un rapport de la BM sur les disparités régionales, l'urbanisation et, de l'autre, une étude du CESE dédiée à la question de la régionalisation et gouvernance territoriale. Une table ronde, organisée à cet effet ce mardi 4 février au siège du CESE à Rabat, a eu pour objectif de mettre "la lumière sur les expériences réussies à travers le monde" et sur "le développement à deux vitesses qui caractérise la région Moyen-Orient et l'Afrique du Nord". Un constat qui a pour effet de laisser une partie de la population, surtout dans monde rural, à l'écart de tout effort de développement. Les détails.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini