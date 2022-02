© Copyright : MAP

Un décret portant sur l’application de la loi 56-20 relative aux musées sera examiné et adopté lors du Conseil de gouvernement prévu par visioconférence demain, jeudi 10 février, sous la présidence de Aziz Akhannouch.

Ce décret d’application sera présenté par Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a appris Le360 de source gouvernementale.

Selon la Fondation nationale des musées (FNM) que préside Mehdi Qotbi, la loi 56-20 sur les musées est appelée à apporter «un tout nouveau cadre juridique à la création de musées, avec un label officiel, le label Musée, qui s'aligne sur les prérequis et les réglementations en vigueur dans le domaine muséographique à l'international».

Par la suite, le Conseil de gouvernement doit examiner avant leur adoption trois autres décrets dont l’un complétant le statut particulier des fonctionnaires du ministère de l’Education nationale, tel que défini par le décret 02-02-854 du 10 février 2003.

Les deux autres décrets ont trait respectivement à la création et à l’organisation des Centres régionaux de l’éducation et de la formation (décret 2-21-544) et à la mise en place de Centres d’orientation et d’application éducative (décret 2-22-71). Le Conseil de gouvernement achèvera ses travaux par la nomination à de hauts postes de responsabilité.