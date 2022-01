© Copyright : DR

Aziz Akhannouch a rendu un hommage appuyé à la Fondation nationale des musées (FNM), ce lundi 31 janvier 2022, au Parlement. Une succes-story singulière dans le paysage culturel marocain, un exemple à suivre selon le chef du gouvernement.

Lors de la séance mensuelle des questions orales, ce lundi 31 janvier à la Chambre des représentants, dédiée à la politique culturelle, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a loué, pendant près de 5 minutes, le travail «remarquable» de la Fondation nationale des musées, présidée par l’artiste-peintre Mehdi Qotbi.

«Grâce à la vision éclairée du roi Mohammed VI, il y a eu des initiatives pionnières dans le secteur culturel. Et là, je citerai en particulier celles menées par la Fondation nationale des musées», a déclaré Aziz Akhannouch.

Le chef du gouvernement a précisé que cette structure a fait des musées marocains des espaces publics accueillants et attractifs pour la promotion de la culture, du savoir et de la connaissance, aussi bien au niveau national qu’international.

«C’est en réalité une success-story unique en son genre dans le paysage culturel marocain. En 2014, le ministère de la Culture a confié la gestion des musées à la Fondation pour instaurer une nouvelle gouvernance culturelle, enrichir le paysage culturel national et créer des liens entre le patrimoine et l’histoire riche et contemporaine du Royaume», a poursuivi Aziz Akhannouch.

Et de rappeler l’image du Maroc qui rayonne à l’international lorsque les dirigeants du monde entier publient sur les réseaux sociaux les photos de leurs séjours au Maroc et leur visite d’un ou de plusieurs musées au pays. «Lorsque l’on voit des dirigeants louer ces lieux de culture en publiant des photos d’eux dans l’enceinte d’un musée marocain, on ne peut alors qu’être fiers de notre pays».

Pour Aziz Akhannouch, le travail réalisé au sein de cette institution est un exemple à suivre. Lorsqu’il y a une volonté sincère de persévérance et de travail, les résultats ne peuvent qu’être exceptionnels et les réalisations nombreuses, a-t-il relevé.

Aziz Akhannouch a également insisté sur le fait qu’il est impossible de voir ces expositions internationales organisées au sein de ces musées du Maroc dans certains pays. Ceci pour la simple raison que les valeurs de stabilité, de coexistence et de tolérance dont peut se targuer le Maroc, sont inexistantes dans ces pays.