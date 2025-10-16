Politique

Un Conseil des ministres attendu dans les prochains jours

Lors d'une réunion du Conseil de gouvernement.

Le Conseil de gouvernement hebdomadaire n’aura pas lieu ce jeudi. Selon nos sources, cette décision précède la convocation imminente d’un Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI, dans un contexte marqué par la finalisation du projet de Loi de Finances 2026.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/10/2025 à 13h11

Le Conseil de gouvernement, qui se réunit traditionnellement chaque jeudi, a été exceptionnellement annulé cette semaine, en raison de la convocation prochaine à Rabat d’un Conseil des ministres sous la présidence du roi Mohammed VI, ont indiqué plusieurs sources concordantes.

«Le Conseil de gouvernement prévu ce jeudi 16 octobre a été annulé», a confirmé une source gouvernementale à notre média, laissant entrevoir la tenue imminente d’une réunion du Conseil des ministres, présidé par le Souverain. Conformément à l’usage institutionnel, cette séance est généralement précédée d’une réunion gouvernementale préparatoire consacrée à l’examen des textes devant être soumis à la haute approbation royale.

Cette convocation intervient à un moment clé du calendrier politique, marqué par la préparation du projet de Loi de Finances pour l’exercice 2026. En vertu des dispositions de la loi organique relative à la Loi de Finances, le gouvernement est tenu de déposer son projet devant la Chambre des représentants au plus tard le 20 octobre de chaque année.

La tenue du Conseil des ministres sous l’autorité du chef de l’État s’inscrit ainsi dans la dynamique institutionnelle précédant la présentation du texte budgétaire, pierre angulaire de la gouvernance publique et instrument majeur de mise en œuvre des orientations stratégiques du Royaume.

#Conseil des ministres#Conseil du gouvernement#Roi Mohammed VI

