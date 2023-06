Travaux interminables sur l’autoroute menant à l’Aéroport Mohammed V: le député Rachid Hamouni interpelle le ministre du Transport

Le retard pris dans les travaux d’élargissement effectués dans un tronçon de l’autoroute qui mène à l’aéroport Mohammed V à Casablanca entraîne le mécontentement des automobilistes, contraints de perdre beaucoup de temps dans ce labyrinthe avant de pouvoir rejoindre la ville.

Al Ahdath Al Maghribia rapporte, ce mardi 20 juin, que la route qui mène à l’aéroport connaît une circulation intense de voitures et d’autocars qui relient Casablanca à l’aéroport Mohammed V.

Cette perturbation de la circulation causée par les travaux d’élargissement de la route reliant Casablanca à Berrechid a poussé le président du groupe parlementaire du PPS, Rachid Hamouni, à poser une question écrite au ministre du Transport et de la Logistique.

Le député considère que «l’importance cruciale de ce tronçon de la route ne correspond aucunement avec ce qui s’y passe ces jours-ci. Ce n’est pas, à proprement parler, à cause des travaux qui s’y déroulent mais c’est surtout à cause du retard pris dans ce chantier qui dévoile la mauvaise gestion des donneurs d’ordre. Ce qui pousse les automobilistes à passer des heures interminables sur ce tronçon de route qui ne finit pas d’en finir».

Al Ahdath Al Maghribia souligne que le député Rachid Hamouni indique que la société nationale des autoroutes (ADM) «oblige les usagers de la route de l’aéroport Mohammed V à s’acquitter de leur dû au péage, malgré ces travaux interminables et le calvaire qu’ils subissent pendant des heures sur ce tronçon. Ce manque d’alternatives routières et de signalisation nécessaire entrave le trafic routier et contraint les automobilistes à rouler trop lentement voir à s’arrêter pendant des heures. Ce qui a provoqué plusieurs accidents de la circulation dont certains étaient mortels».

En conséquence, Rachid Hamouni a interrogé le ministre du Transport sur les raisons de ce retard dans les travaux de ce tronçon de la route, tout en lui rappelant les mesures que son département devrait prendre, afin de contraindre l’entrepreneur à réaliser ce chantier, dans le strict respect des délais et des conditions techniques.