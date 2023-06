Rabat: la mairie s’apprête à interdire les charrettes à traction animale

Le conseil de la ville de Rabat s’apprête à interdire la circulation des charrettes à traction animale dans le centre-ville. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du mercredi 14 juin, que selon certaines sources le bureau du conseil communal de Rabat est en train de préparer un arrêté dans ce sens qui sera présenté lors de la tenue de sa prochaine session.

Les mêmes sources indiquent que cette décision va de pair avec l’arrêté adopté par le conseil de la ville de Casablanca scellant l’interdiction effective des charrettes à traction animale dans la capitale économique.

Un arrêté qui interdit toute circulation dans les places, les espaces verts, les terrains non bâtis situés dans les boulevards et rues de la ville ainsi que les trottoirs, les voies publiques et les routes souterraines.

Le projet de la mairie de Rabat interdit toute utilisation des animaux dans le transport de marchandises et de personnes ou la tractation d’un animal pour vendre des produits alimentaires ou autres. Il prévoit, en outre, l’emplacement de panneaux interdisant les charrettes tirées par des animaux. Les contrevenants seront sanctionnés par le paiement d’une amende et la saisie des charrettes et des animaux.

Le quotidien Al Akhbar souligne que les mêmes sources indiquent que le conseil communal de Rabat a opté pour l’interdiction des charrettes à traction animale pour préserver les «chantiers que connait la capitale actuellement visant à améliorer les services et à optimiser l’esthétique des espaces publics ».

«Et d’ajouter «le grand développement que connait Rabat au niveau du développement des installations et des grands boulevards est antinomique avec la circulation des charrettes dans le centre-ville. Les charrettes entravent la circulation et nuisent à la beauté de la ville sans oublier ce qu’ils répandent comme détritus et autres matières fécales dans les espaces».

Ce projet d’interdiction, qui est encore en gestation, sera d’abord présenté au bureau du conseil communal avant qu’il ne soit étudié lors de la prochaine session du conseil.