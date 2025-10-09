Politique

Tétouan: 3 millions de dirhams pour des voitures de fonction, l’opposition dénonce une «gestion opaque»

Commune urbaine de Tétouan.

Commune urbaine de Tétouan.

Revue de presseLa décision du conseil communal de Tétouan de consacrer près de 3 millions de dirhams à son parc automobile, puisés dans l’excédent budgétaire, suscite un vif débat. L’opposition y décèle les signes d’une gestion opaque et d’une pratique clientéliste. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Par Hassan Benadad
Le 09/10/2025 à 20h39

Le conseil communal de Tétouan a voté l’affectation d’un budget de 2,9 millions de dirhams, issu de l’excédent prévisionnel de l’exercice 2026, à l’acquisition de nouveaux véhicules. Cette décision a immédiatement provoqué des interrogations de la part des élus de l’opposition, qui ont sommé la majorité de fournir des éclaircissements sur le nombre et la marque des véhicules concernés.

Dans le détail, cette enveloppe se subdivise en un crédit de 2,3 millions de dirhams dédié à l’achat proprement dit, le solde de 600.000 dirhams étant réservé à un entretien global du parc automobile, rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 10 octobre. Face à cette dépense, des conseillers appellent à un suivi méticuleux de l’emploi de ces fonds et au strict respect des principes de rigueur budgétaire prônés par le ministère de l’Intérieur.

Des sources internes soulignent que le coût d’acquisition, ajouté aux futures dépenses de carburant et de maintenance, représente une charge financière substantielle, exigeant un contrôle renforcé. L’objectif étant d’éviter que l’attribution de ces nouveaux véhicules ne serve essentiellement à satisfaire certains membres de la majorité, dans un souci d’apaisement politique.

La majorité, quant à elle, défend ce projet en invoquant la nécessité de renouveler un parc vieillissant, source de pannes récurrentes, afin de réaliser des économies sur la consommation de carburant. Elle justifie également ces dépenses par l’impératif de maintenir en bon état les engins de travaux publics, garants de la réalisation des objectifs de service.

Cependant, des voix critiques dénoncent une pratique bien établie: l’octroi de véhicules de fonction constituerait une «soupape de sécurité» pour les majorités fragiles, servant à s’assurer la loyauté des conseillers, leur présence pour former le quorum et leur vote favorable.

La plus-value réelle de ces attributions paraît faible, se limitant à quelques déplacements officiels pour représenter le président ou à des visites dans des quartiers marginalisés, souvent teintées d’arrière-pensées électoralistes. Enfin, il est fait état de détournements d’usage, ces véhicules étant parfois exploités à titre privé pendant les vacances ou par des proches des responsables.

Par Hassan Benadad
Le 09/10/2025 à 20h39
#Tétouan#Conseil communal#Voiture#gestion#budget

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Procès pour corruption: le quatrième vice-président de la commune urbaine de Tétouan restera en prison

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Commune urbaine de Tétouan: soupçonné de corruption, le vice-président s’enfuit à l’étranger

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Détournement de fonds à Tétouan: la liste des suspects s’allonge

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Dix ans d’attente, et toujours pas d’ouverture pour l’hôpital de spécialités de Tétouan

Articles les plus lus

1
Casablanca: en très petit nombre, des jeunes de la génération Z réitèrent leurs revendications
2
«Chergui 2025»: l’Algérie fulmine à l’annonce, se tait à la manœuvre
3
Nouvelles règles de la sécurité sociale: le détail des indemnités exonérées
4
Algérie: pour la 4ème année consécutive, l’armée s’octroie plus de 20% du budget général de l’État
5
Viaduc de Sakia El Hamra: les travaux passent en mode nocturne pour accélerer la cadence
6
La mobilité, c’est le premier des droits
7
Mourad Alem succède à Ayoub Azami à la tête de Marjane
8
Sahara: Antonio Guterres plaide pour le maintien de la MINURSO
Revues de presse

Voir plus