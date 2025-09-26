Teaser. Grand Format: bilan du gouvernement, législatives de 2026, situation du parti… Mohamed Ouzzine, SG du MP déballe tout
VidéoInvité de l’émission Grand Format – Le360, le secrétaire général du Mouvement populaire (MP), Mohamed Ouzzine, a de nouveau étrillé le bilan du gouvernement tout en avançant une série de recommandations. Il a par ailleurs démenti toute dissension au sein du MP et assuré que son parti sortirait vainqueur des législatives de 2026.
Rendez-vous ce vendredi 26 septembre à 20h00.