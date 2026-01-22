Politique

Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix

Nasser Bourita lors de la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix.

Nasser Bourita lors de la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix.

Sur instruction du roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a procédé, ce jeudi, à Davos en Suisse, à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix, et ce lors d’une cérémonie présidée par le président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump.

Cette signature fait suite à l'acceptation par le Roi de se joindre, en tant que membre fondateur, à cette initiative proposée par le président des États-Unis d'Amérique et visant à «contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde».

Cette signature fait suite à l’acceptation par le Roi de se joindre, en tant que membre fondateur, à cette initiative proposée par le président des États-Unis d’Amérique et visant à «contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde».

Lire aussi : Le roi Mohammed VI répond favorablement à l’invitation du président Trump pour devenir membre fondateur du Conseil de Paix

Le Maroc et le Bahreïn ont été les deux premiers pays à signer la Charte, suite à quoi le Président Trump a annoncé que la Charte est officiellement entrée en vigueur, marquant la création officielle du Conseil de paix.

La cérémonie de signature de la Charte du Conseil de Paix, organisée en marge du Forum économique mondial de Davos, a connu la participation d’une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères des pays signataires, notamment la Turquie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Égypte, l’Indonésie, l’Azerbaïdjan et l’Argentine…

La participation à ce Conseil est réservée à un groupe restreint de leaders de stature internationale, engagés en faveur d’un avenir sûr et prospère pour les générations futures. Cette invitation constitue une reconnaissance du leadership éclairé du Roi et de sa stature en tant qu’acteur de paix incontournable.

