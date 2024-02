Stéphane Séjourné: «Le Sahara est un enjeu existentiel pour le Maroc et la France le sait», «il est désormais temps d’avancer»

À l’issue d’un entretien en tête-à-tête, qui a duré plus d’une heure et demie, ce lundi 26 février à Rabat, les ministres marocain et français des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Stéphane Séjourné, ont donné une conférence de presse au cours de laquelle le chef de la diplomatie française a fait part de la volonté de son pays d’avancer sur le dossier du Sahara, en prenant en considération la position du Maroc.

Réitérant le soutien «clair et constant» de Paris, depuis 2007, au plan d’autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine, Stéphane Séjourné a admis que le dossier est «un enjeu existentiel pour le Maroc et la France le sait».

Plaidant pour une solution, juste, durable, pragmatique et engageant «toutes les parties», le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a souligné l’impératif d’«avancer». «Il est désormais temps d’avancer. J’y veillerai personnellement», a-t-il déclaré, annonçant également vouloir construire un partenariat pour les 30 ans à venir avec le Maroc.

À ce propos, le ministre français a mis en exergue le fait que le Maroc a «longtemps investi dans le Sahara. La France l’accompagnera dans davantage d’investissements».

