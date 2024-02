Diplomatie. Confirmation de la visite de Stéphane Séjourné au Maroc: voici les points clés de son agenda

Stéphane Séjourné, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.. AFP or licensors

C’est l’un des dossiers les plus importants, et aussi des plus sensibles, que Stéphane Séjourné a en charge depuis sa nomination en 2024 par le président Emmanuel Macron. Le nouveau ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères arrivera dans la nuit du dimanche 25 février à Rabat, en provenance de Paris, afin de raviver les relations franco-marocaines, sujettes à nombre de tensions depuis près de deux années. Voici les moments clés de son agenda, dont la finalisation reste cependant toujours en cours.

Dimanche 25 février. Arrivée, en soirée, de Stéphane Séjourné à l’aéroport international de Rabat-Salé.

Lundi 26 février. Début, en matinée, des entretiens en tête-à-tête, avec Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération avec l’Afrique et des Marocains résidant à l’étranger. Suivront des entretiens élargis, puis une conférence de presse.

Le chef de la diplomatie prendra ensuite part à un déjeuner officiel avec son homologue Nasser Bourita, avant de clore sa visite au Maroc et prendre le départ, toujours de l’aéroport international de Rabat-Salé, à destination de Paris.

Dans ses récentes déclarations, le chef de la diplomatie française a estimé que la relation de la France avec le Maroc est «essentielle», et a souligné sa volonté de renouer «un lien de confiance entre Rabat et Paris» et de construire «un nouvel agenda politique». «La volonté est là. J’ai repris le lien avec le Maroc. Il y avait des incompréhensions qui ont amené à une difficulté», a affirmé Stéphane Séjourné lors d’une audition à l’Assemblée nationale. «Notre lien avec le Maroc est très important et il est même essentiel», a-t-il également commenté.