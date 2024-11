Soutien à la marocanité du Sahara: comment le Royaume surfe sur une dynamique gagnante

Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Peter Szijjártó, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Maroc continue de récolter les fruits de ses succès diplomatiques et engrange de nouvelles reconnaissances de la marocanité du Sahara. C’est ainsi qu’en l’espace d’une journée, la Hongrie a décidé de soutenir le plan d’autonomie marocain tandis que le Panama a suspendu toute reconnaissance de la pseudo RASD, rapporte Al Ahdath Al Maghribia du vendredi 29 novembre. Cette dynamique constitue une victoire de l’initiative conduite par le roi Mohammed VI, couronnée par le contenu du discours royal à l’occasion de l’anniversaire de la Marche verte. Le Souverain avait réaffirmé qu’il n’y aurait pas de partenariats aux dépens de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale du royaume du Maroc.

C’est dans ce contexte que le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a rencontré, mercredi 27 novembre, son homologue hongrois Peter Szijjarto. Au cours de cette rencontre, le chef de la diplomatie hongroise a exprimé le soutien de son pays au plan d’autonomie qu’il considère comme «la base la plus crédible» pour le règlement de ce différend. Dans un communiqué, les deux ministres ont mis l’accent sur «le rôle positif et constructif des deux pays dans la préservation de la stabilité, la sécurité et la paix dans leurs régions respectives», tout en exprimant «leur attachement à ces principes ainsi qu’à la solution pacifique des conflits, le respect de l’intégrité territoriale et la souveraineté des pays».

La Hongrie contribue ainsi à la consolidation de la dynamique du dossier, saluée par la dernière résolution du Conseil de sécurité. Il a, par ailleurs, rendu hommage à l’initiative royale visant à renforcer l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique. Cette prise de position montre l’importance qu’accorde la Hongrie au soutien au développement de la région en tant que moyen réaliste pour la lutte contre l’immigration clandestine.

Du côté ouest de l’océan Atlantique, les contacts maroco-panaméens n’ont cessé de se consolider pour consacrer la coopération entre les deux pays après la décision courageuse de la république du Panama de suspendre toute reconnaissance de la pseudo RASD. Laquelle décision a été l’occasion pour le roi Mohammed VI d’adresser un message de remerciement au président panaméen.

Dans ce contexte, Nasser Bourita a tenu une visioconférence avec son homologue panaméen au cours de laquelle il a été question du renforcement du cadre juridique de la coopération bilatérale et de la mise en œuvre des mécanismes de concertations politiques entre les deux ministères, relaie Al Ahdath Al Maghribia.

Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de la diplomatie panaméenne d’exprimer sa «profonde considération au message que le roi Mohammed VI a adressé au président de la république du Panama. Lequel message constitue le début d’un nouvel élan pour la coopération entre les deux pays dans plusieurs secteurs stratégiques et permet de construire un véritable partenariat basé sur l’amitié et la confiance mutuelle».