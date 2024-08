Sécurité: une équipe de démineurs marocains vole la vedette aux JO 2024

Dans un message posté sur son compte Linkedin, Sophie Hatt, directrice de la coopération internationale de sécurité (DCIS) au ministère de l’Intérieur et des Outre-mer en France, a rendu un hommage aux démineurs marocains relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) qui contribuent au dispositif sécuritaire accompagnant les JO de Paris 2024.

La responsable française a illustré ses propos par des photos montrant 4 démineurs marocains aux côtés de leurs homologues français du groupement d’intervention du déminage à Bordeaux.

«Référence en matière de déminage, le Maroc a été sollicité par le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer au titre des renforts internationaux venus en appui des forces de sécurité françaises pendant les JO2024», a écrit Sophie Hatt.

Et d’ajouter: «Au total, ce sont 10 démineurs marocains déployés dans les villes hôtes de Bordeaux, Lyon, Nice et Lille qui contribuent ainsi à la sécurisation des #JO2024, aux côtés de la Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des crises. Un grand merci à notre partenaire marocain pour sa participation!».

La mobilisation des équipes marocaines s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu avec les services de sécurité français, afin de sécuriser les sites, stades et salles de sport accueillant les différentes disciplines des JO.

La délégation sécuritaire marocaine comprend des experts en explosifs, des officiers de liaison et de communication et de sécurité des sites sportifs, ainsi que des officiers spécialisés dans l’analyse et le traitement de l’information, et ceux spécialisés dans l’organisation des manifestations sportives.

Rappelons que le directeur général de la DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, avait effectué une visite de travail en France, en juin dernier, lors de laquelle il avait rencontré différents responsables sécuritaires français.