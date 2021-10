Sahara: à l’ONU, l'Arabie Saoudite réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc

Abdallah Al Mouallimi, ambassadeur, représentant permanent de l’Arabie Saoudite à l'ONU.

L’Arabie Saoudite a réitéré hier, mardi 19 octobre 2021 à New York, son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc, en mettant en avant les efforts du Royaume visant à trouver une solution politique et réaliste à la question du Sahara marocain.