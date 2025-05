Rodéos urbains: l’Intérieur passe à l’offensive

Face à la recrudescence des rodéos urbains, spectacles périlleux qui enflamment les nuits de plusieurs villes marocaines, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a brandi l’étendard de la fermeté. Intervenant devant la Chambre des représentants, il a annoncé le déploiement d’instructions strictes aux walis, gouverneurs et services de police pour endiguer ces démonstrations de vitesse et de «drift» anarchiques. Ces acrobaties motorisées, source de nuisances sonores et de risques mortels, mobilisent désormais l’appareil sécuritaire.

Dans une réponse à une question écrite d’un parlementaire, le ministre a souligné la volonté de sanctionner «tout individu impliqué dans ces manœuvres insensées, mettant en danger vies et tranquillité publiques».

Les forces de l’ordre mènent désormais des opérations continues pour identifier et neutraliser les véhicules trafiqués. Ils traquent motos et voitures dopées via des modifications illicites de cylindres, qui sont transformés en projectiles sur l’asphalte. «Une attention particulière est portée aux zones résidentielles, théâtres nocturnes de ces exhibitions où la jeunesse, en quête de sensations, défie la gravité et le bon sens», note Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du 13 mai.

Il faut rappeler que le directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, a adressé une circulaire exigeant «fermeté et impartialité» dans l’application du code de la route. Les agents sont sommés de résister aux provocations et pressions externes, tandis que le code pénal sera invoqué contre quiconque tenterait d’entraver leur mission.

Un rappel à l’ordre sans équivoque: les fonctionnaires doivent incarner un rempart inflexible contre ces virées qui mettent en péril la sécurité des contrevenants, des piétons et des automobilistes.