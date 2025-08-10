Réunion ministère-syndicats: des engagements pris pour concrétiser les accords de 2023, dans le secteur de l’Éducation nationale

Le ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement fondamental, Mohamed Saad Berrada, a présidé une réunion de la haute commission sociale et sectorielle, réunissant son département et les cinq principaux syndicats du secteur.

À l’issue des discussions, plusieurs engagements ont été pris, concernant les revendications catégorielles, la mise en œuvre des accords de décembre 2023 et l’application du statut des fonctionnaires, rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce lundi 11 août.

Le secrétaire général du ministère (par intérim) a dressé un bilan, jugé satisfaisant, quant à l’avancement des volets réglementaire et gestionnaire des accords des 10 et 26 décembre. Parmi les annonces marquantes, une session de formation est prévue début octobre 2025 pour les enseignants affectés hors de leur cycle d’origine et n’ayant pas encore bénéficié de ce dispositif. Par ailleurs, le ministère s’est engagé à restituer, dès octobre prochain, les retenues salariales imposées aux superviseurs pédagogiques.

Les certificats de fin de formation délivrés par les centres de formation des inspecteurs et d’orientation pédagogique seront remis aux bénéficiaires dès septembre. Concernant la prime d’éloignement (d’un montant de 5.000 dirhams), une étude est en cours, et ses conclusions seront soumises en octobre à la commission technique, pour validation.

En parallèle, le processus de sélection des docteurs enseignant dans le secteur, lancé il y a deux mois, a atteint une phase avancée, certains centres ayant déjà finalisé leurs évaluations. Les résultats officiels seront communiqués après vérification par les services centraux.

Le ministère a également assuré que les dossiers de régularisation des années de service antérieures progressent favorablement, promettant de finaliser les cas restants.

Les animateurs de l’éducation non formelle, les enseignants suppléants et autres situations similaires mentionnées dans les accords de décembre seront traités dans les meilleurs délais, relaie le quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Enfin, concernant les professeurs distingués, des correspondances ont été adressées aux départements ministériels concernés, et des réunions seront organisées dès la rentrée scolaire pour statuer sur ce dossier.

Le ministère réaffirme son engagement à publier les résultats des concours en attente et à appliquer intégralement les dispositions des accords de décembre, ainsi que le statut des fonctionnaires de ce secteur.